Согласно плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана и Италии, 14 ноября состоялась встреча экспертов по военно-гражданскому сотрудничеству (CIMIC) двух стран.

Как сообщает МО АР, начальник Управления по морально-психологической подготовке и связям с общественностью Главного управления по личному составу Министерства Обороны Азербайджана генерал-майор Расим Алиев всесторонне проинформировал гостей о мероприятиях, проводимых в Азербайджанской Армии в сфере военно-гражданского сотрудничества.

В ходе встречи были представлены брифинги и обсуждены вопросы изучения передового опыта в сфере военно-гражданского сотрудничества.

Minval.az