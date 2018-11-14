Сегодня юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-19) провела стартовый матч в отборочном раунде чемпионата Европы.
Как сообщает «Азериспорт», наша команда встречалась в Тбилиси (Грузия) со сверстниками из сборной Израиля.
АЗЕРБАЙДЖАН (U-19) – ИЗРАИЛЬ (U-19) — 1:4 (0:2)
Голы: Канаан, 9 (0:1), Масарва, 28 (0:2), Арад, 56 (0:3), 64 (0:4), Гасымов, 82 (1:4)
Азербайджан: Ниджат Мехбалыев (к), Ибрагим Гусейнов (Эльнур Ибрагимов, 68), Рауф Гусейнли, Идрис Ингилаблы, Туран Велизаде (Турал Байрамов, 39), Шакир Сеидов, Мурад Махмудов (Эмиль Гасымов, 64), Камран Гулиев, Эльвин Джафаргулиев (Самир Гурбанов, 68), Захид Марданов, Замик Алиев (Вусал Масимов, 46).
Предупреждены: Алиев, Сеидов, Гусейнли, Гасымов.