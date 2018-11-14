Согласно плану командно-штабных военных игр (КШВИ), проводимых в Азербайджанской Армии, в Военно-воздушных силах (ВВС) и Военно-морских силах (ВМС) выполнены действия по тактическим вводным. Об этом сообщает МО АР.

Minval.az