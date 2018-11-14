Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку на встрече с белорусским послом Геннадием Ахрамовичем заявил, что в Баку внимательно следили за саммитом ОДКБ в Казахстане.

«Мы пристально наблюдали за саммитом ОДКБ, который недавно прошел в Казахстане. Нам это не безразлично и я думаю можно понять причину этого, так как Армения оккупировала наши территории. Поэтому нам не безразлично — представитель какой страны возглавляет ОДКБ, являющейся военно-политической организацией», — сказал азербайджанский лидер.

Президент также коснулся вопроса обсуждения президентом Беларуси Александром Лукашенко саммита ОДКБ на встрече с послом Азербайджана в Минске.

«Обсуждение этих вопросов с партнерами является нормальным процессом и не должно вызывать определенную манию. Недавно МИД Армении выступил, считаю, с совершенно недопустимыми в международной практике заявлениями. МИД не может комментировать действия и слова президента другой страны, называть их некорректными. Некорректным является поведение МИД Армении, которое позволяет себе такого рода выходки. Видимо это результат не совсем адекватного восприятия мира и себя на карте мира», — сказал И.Алиев.

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Глава государства добавил, что одновременно армянская сторона заявила, что в ОДКБ есть проблемы, и «тут она права, так как именно Армения и создала эти проблемы».

«Мы, конечно, с настороженностью восприняли назначение представителя Армении на должность генсека ОДКБ. Во-первых, потому что это государство проводит враждебную политику против Азербайджана, а, во-вторых, это связано с личностью самого кандидата, который был привлечен к уголовной ответственности за свои деяния. У нас нет никаких сомнений в том, какими качествами обладает данный персонаж. Достаточно вспомнить позорное поведение армянской армии во время боестолкновений с азербайджанской армией, закончившееся горьким поражением для армянской стороны. Само его назначение на эту должность являлось дискредитацией организации. Но то, как этот человек был изгнан с должности, с уголовным преследованием, вообще является уникальным для международной практики. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что если в ОДКБ и есть проблемы, то это Армения и созданные ею проблемы», — подчеркнул И.Алиев.

Minval.az