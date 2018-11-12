Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в понедельник, 12 ноября, встречу с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым, в ходе которой анонсировал визит азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Минск через неделю. Однако весьма примечательным стало то, Лукашенко в беседе с азербайджанским послом затронул тему прошедшего в Астане саммит ОДКБ.

Вопрос назначения генерального секретаря не был основным на саммите ОДКБ в Астане, заявил он.

Глава Беларуси отметил, что «его удивляют некоторые домыслы по поводу основных тем, рассмотренных на этой встрече». «Все свелось к тому, что мы якобы обсуждали кандидатуру будущего руководителя ОДКБ. Да, мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут», — его цитирует агентство Белта.

«Основное время у нас занял первый вопрос — внешнеполитическая ситуация вокруг стран ОДКБ. Естественно, обсуждая, что происходит по периметру наших государств, мы коснулись и внутриполитической ситуации, но исключительно с подачи того или иного президента. Никто там не собирался вмешиваться в те или иные процессы. К примеру, Никол Пашинян: 9 декабря выборы в парламент, он затронул эту тему, мы послушали, — рассказал Лукашенко на встрече с азербайджанским послом. — У нас прошел ряд мероприятий: Мюнхенская конференция (встреча Основной группы), форумы регионов с Украиной и Россией, и я затронул эти темы, все, что происходит вокруг, как это отражается на внутриполитической ситуации. Президенты послушали, приняли к сведению. Точно так и другие президенты проинформировали, что происходит внутри страны. И здесь нет никакой чрезвычайщины».

Касательно назначения нового руководителя аппарата ОДКБ Александр Лукашенко отметил: «Естественно, вариантов было много. И это не значит, что мы ущемили Армению, что кто-то победил, кто-то проиграл. Вопрос в том, что Никол Пашинян должен просто в правительстве разобраться с ситуацией, потому что эта страна сегодня возглавляет ЕАЭС, наш экономический союз, и ОДКБ — очень большая нагрузка на страну, которая находится в таком переходном периоде. И справится ли Армения? Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге». Лукашенко подчеркнул, что решение в спокойном русле будет принято на запланированной на 6 декабря встрече.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ. Что касается ротации руководителя данной организации, то следующая страна по алфавиту Беларусь. «У меня на сегодня три кандидатуры, которые я могу предложить на должность генерального секретаря ОДКБ», — заявил глава государства. Белорусский лидер выразил непонимание, почему «вопрос смены генсека в прессе вызвал столько различных предположений и досужих разговоров, поскольку основным на саммите был все же вопрос внешнеполитической ситуации вокруг стран ОДКБ».

Minval.az