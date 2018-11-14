Евросоюз, Германия, Великобритания и Швеция предоставят Армении финансовое содействие для организации и проведения внеочередных парламентских выборов, передает aysor.am.

Послы этих стран и правительство сегодня подписали программу «О содействии избирательным процессам в Армении», которая, по словам и.о. первого вице-премьера Армении Арарата Мирзояна, направлена на содействие в проведении прозрачных выборов.

В рамках программы ЕС предоставит 1,5 млн евро, Германия – 700 тыс евро, Великобритания – 500 тыс фунтов-стерлингов, Швеция — 1,5 млн крон.

Minval.az