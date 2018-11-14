Руководство Бакинского государственного университета отказалось предоставить помещение для проведения 15 ноября круглого стола, посвященного Голодомору украинцев в 1932-33 годах.

Посольство Украины и БГУ ранее достигли договоренности о проведении совместного мероприятия, на котором планировалось выступление ученого из Украины. Но за три дня до мероприятия БГУ отказалось от своего обещания.

По этой причине круглый стол на тему гибели от голода миллионов граждан советской Украины пройдет 15 ноября в здании посольства этой страны.

Сообщивший об этом агентству «Туран» политолог Эльхан Шахиноглу напоминает о том, что Голодомор в Украине, приведший к гибели от 4 до 7 млн. человек, был сталинской репрессией и признан всем миром.

«Сталин виновник гибели тысяч людей в советском Азербайджане. Между преступлениями Сталина и руководством современной России нет связи, почему тогда БГУ боится проведения круглого стола в своем зале? Разве кто-то в России возразит против такого мероприятия?», — удивляется политолог.

«Что мы скажем украинцам, если однажды в столице этой страны откажутся проводить мероприятие памяти жертвам Ходжалинского геноцида? Кто-то в Азербайджане задумывался об этом?», — возмутился Э.Шахиноглу

Круглые столы на тему Голодомора в Украине ежегодно проводятся Посольством этой страны в Азербайджане. B 2015 году мероприятия проводилось в помещении Национальной Академии Наук АР, в другие годы местом проведения круглых столов было посольство Украины.

Minval.az