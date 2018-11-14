Азербайджанские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза в страну ювелирных изделий на крупную сумму, говорится в среду в сообщении Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, во время прохождения таможенного контроля был задержан с целью проверки гражданин России, прибывший рейсом Стамбул-Баку.

Во время проверки при нем были обнаружены четыре целлофановых пакета с незадекларированными ювелирными изделиями общим весом 800 граммов (37 колец, 65 ожерелий, пять кулонов и 37 браслетов).

По факту ведется расследование.

Minval.az