В Азербайджане в связи с событиями в Гяндже арестовано более 60, ликвидированы пять лиц, оказавших вооруженное сопротивление.

Об этом в среду во время выступления на XXI заседании Конференции спецслужб тюркоязычных государств в Бишкеке сказал начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Мадат Гулиев, говорится в сообщении СГБ.

Гулиев выступил на мероприятии на тему, посвященную некоторым тенденциям в международных террористических организациях и попыткам нарушения общественно-политической стабильности в Азербайджане. По его словам, в ряде регионов мира, в частности на Ближнем Востоке, военно-политическая ситуация продолжает оставаться напряженной. Несмотря на завершение активной фазы военных операций в Сирии и Ираке, отмечаются попытки религиозно-экстремистских организаций по созданию своих ячеек за пределами этого региона.

По его словам, в Азербайджане противозаконные действия религиозных радикалов и экстремистов наиболее явно проявились в июле этого года. Были предприняты попытки нарушения общественно-политической стабильности в Гяндже, являющейся вторым крупным городом страны. В результате совместных оперативно-розыскных и следственных мер было задержано более 60 лиц, совершивших тяжкие преступления, ликвидированы пять лиц, оказавших вооружение сопротивление.

Гулиев отметил необходимость укрепления международного сотрудничества и осуществления коллективных мер по предотвращению терроризма и религиозного экстремизма.

Начальник СГБ подчеркнул актуальность и необходимость сотрудничества между органами безопасности и спецслужб тюркоязычных государств. Он отметил важность дальнейшего расширения обмена информацией для эффективного обеспечения безопасности этих стран.

На двусторонних встречах Мадата Гулиева в рамках мероприятия с делегациями органов спецслужб были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере безопасности.

Minval.az