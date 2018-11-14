В Баку возбуждено уголовное дело в отношении директора детсада Kids studio Нигяр Мусеибовой.

Как стало известно Report, в отношении нее выдвинуто обвинение по статье 314.1 (халатность, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам охраняемым законом интересам общества).

Так, на основании жалобы родителей о том, что в расположенном в Ясамальском районе детском центре Kids Studio дети подвергаются насилию со стороны воспитательницы Фирузы Тагиевой, в отношении Н.Мусеибовой также было возбуждено уголовное дело.

По уголовному делу три человека признаны потерпевшими.

Расследуемое в Ясамальской районной прокуратуре уголовное дело было завершено и передано на рассмотрение в Ясамальский районный суд.

Уголовное дело передано в производство судьи Гусейна Сафарова.

Дата суда пока не оглашена.

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