Сегодня состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета АФФА.

Как передает «Азериспорт», по его итогам было решено штрафовать «Карабах» на 800 манатов за то, что болельщики клуба использовали пиротехнические средства в ходе матча 11-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Габалы». Также, «Карабаху» поручено покрыть расходы за сломанные сидения Городского стадиона Габалы, где располагались болельщики агдамцев. Счет за ущерб представит им «Габала».

Помимо этого, «Зире» подвергся штрафу в размере 1600 манатов по итогам матча с «Нефтчи». Половина этой суммы связана с 5 желтыми карточками, полученными игроками «орлят» в этой встрече. Другая половина связана с удалением с технической зоны тренера «Зире» Вафадара Гулиева. Сам тренер дисквалифицирован на 1 матч. «Нефтчи» также обязали оплатить штраф в 800 манатов за перебор желтых карточек в этой встрече.

В свою очередь «Сумгайыт» оштрафован на 200 манатов за прямую красную карточку Орхану Садыхлы в матче против «Кешли». Сам вратарь дисквалифицирован на одну игру.

Штрафу в 560 манатов подвергся МОИК. В частности, 80 манат клуб заплатит за перебор желтых карточек в матче 10-го тура первого дивизиона против «Кешли-2», а еще столько же за удаление главного тренера Азера Багирова, нарушившего правила технической зоны.

Еще 400 манатов «армейцы» должны заплатить в связи с 5-матчевой дисквалификацией администратора клуба Гусейна Гасанова, который оскорбил бригаду арбитров.

На 240 манатов оштрафованы клубы «Гарадаг-Локбатан» и «Сабаил». Причиной штрафа клубов стало то, что матч между ГЛ и второй командой «Сабаила» начался на 7 минут позже указанного времени.

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