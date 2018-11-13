Принятие Президентом Беларуси Александра Лукашенко посла Азербайджана в этой стране относится к редким случаям, составляющим исключение из дипломатического протокола.

Об этом заявила и.о. главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление руководителя пресс-службы МИД Армении, которая оценила обсуждение на встрече между Президентом Беларуси и послом Азербайджана вопросов, связанных с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как «некорректный» шаг.

«Прежде всего, следует отметить, что принятие Президентом Беларуси Александром Лукашенко посла Азербайджана в этой стране относится к редким случаям, составляющим исключение из дипломатического протокола, и это является проявлением высокого уровня развития отношений и взаимного уважения между Азербайджаном и Беларусью. Ожидаемый визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Беларусь придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений и послужит ещё большему укреплению дружбы между нашими странами. Что же касается заявления пресс-секретаря МИД Армении, то высказывание подобных суждений в отношении главы государства противоречит правилам дипломатической этикета и протокола», — сказала она.

Абдуллаева добавила, что в рамках ОДКБ союзнические государства должны с осторожностью подходить к использованию такого рода выражений.

Minval.az