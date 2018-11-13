Таможенники в Дагестане нашли под капотом машины гражданина Азербайджана трех краснокнижных соколов-сапсанов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

«В понедельник при отработке оперативной информации при проведении таможенного контроля автомобиля Volkswagen Sharan, следовавшего из России в Азербайджан, были обнаружены три сокола-сапсана», — говорится в сообщении.

Хищные птицы были спрятаны под капотом иномарки, за рулем которой находился гражданин Азербайджана, добавлено в сообщении.

В настоящий момент соколы, занесенные в Красную книгу, изъяты, по данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Контрабанда особо ценных диких животных», сообщили в ведомстве.

Сапсан – хищная птица семейства соколиных, она самая быстрая в мире, в нападении способна развивать скорость свыше 322 километров в час. Птица занесена в Красную книгу и в приложение международной конвенции СИТЕС, добавили в таможне.

Minval.az