Экс-президент и председатель Республиканской партии Армении Серж Саргсян выступил в воскресенье на заседании совета партии с программной речью. Об этом пишет газета «Грапарак» (Площадь).

Основным тезисом его речи стало то, что партия становится не ложной оппозицией, целью которой является противостоять любому заявлению властей.

«Если власти предпримут шаги, выгодные для страны, мы их однозначно поддержим, если — нет, не оставим камня на камне», — сказал Саргсян.

По сведениям издания, это, в основном касается карабахской проблемы. «В этом вопросе мы не уступим, будем бороться до конца», — подчеркнул Саргсян.

Источник сообщил газете, что лучшим свидетельством этого является присутствие в списке партии Давида Шахназаряна, который был особым послом по вопросу Карабаха.

Minval.az