Грузинский телеканал «Рустави 2» получил скрытую запись, где заместитель мэра Гардабани (там компактно проживают азербайджанцы) признается, что вызвал людей, чтобы те поклялись, что во втором туре выборов действительно проголосуют за Саломе Зурабишвили.

Раздобыв скрытые записи, «Курьеру» удалось записать людей, которых вызвали, и заставили поклясться на хлебе.

Клятва на хлебе для мусульманского прихода означает, что никогда не нарушат ее, и они вынуждены выполнить уговор, отмечает «Грузия онлайн».

Над репортажем в Квемо Картли работал спецкор «Рустави 2» Джейхун Нарзалов, а после этого началось давление на него. Журналисту «Курьера» по телефону позвонил сын заместителя мэра Гардабани и пригрозил, что если материал выйдет в эфир, его уничтожат.

Население села Назарло говорит, что команда Иванишвили охотится на голоса ночью, члены «Грузинской мечты» ходят в семьи, одних запугивают, других заставляют поклясться, и таким способом принуждают проголосовать за Саломе Зурабишвили.

Главный фигурант скандальной записи, заместитель мэра Гардабани, который признается в записи, что заставляет людей проголосовать за Зурабишвили, и поклясться, был раздражен появлением телекамер, и ушел от вопросов «Курьера».

То, чего отрицает заместитель мэра, подтверждает его соратник. Сотрудник штаба Саломе Зурабишвили, Эльбрус Аббасов говорит, что люди действительно принесли клятву, но удивлен тем, что разговор записали скрытно, и аудиофайл передали «Рустави 2».

Minval.az