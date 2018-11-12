В воскресенье в краевом центре прошел «Nar bayrami» — праздник граната. Организатором выступила РОО «Содействие азербайджанцам Пермского края».

Гранат занимает значимое место в культуре и экономике Азербайджана, в стране растут абсолютно все сорта фрукта. Он считается символом плодородия, семейного счастья, теплого очага и здоровья.

В праздновании принял участие депутат Пермской городской Думы Тимофей Чащихин. «Мы живём в прекрасной многонациональной стране. Каждый народ имеет поистине уникальную культуру! Очень важно бережно относиться к национальным традициям и обычаям. Также важно сохранять и укреплять атмосферу братства и добрососедства, чтобы каждый ощущал себя частью большой семьи», — отметил депутат, которого цитирует официальный сайт местной городской думы.

Minval.az