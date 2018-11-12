На закрытом совещании в РКК «Энергия» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил для проверки безопасности нового космического корабля «Федерация» помещать внутрь конструкторов во время испытаний, напомнив о методах сталинского режима. Видео с совещания было опубликовано в социальных сетях.

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины, и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях системы аварийного спасения [нового космического корабля «Федерация»]», — сказал Рогозин.

«Данный эпизод касался требований к разработчикам нового планируемого корабля для обеспечения полноценных, комплексных испытаний его систем», — заявили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». Разговор Рогозина с разработчиками в госкорпорации назвали «жестким, но конструктивным».

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