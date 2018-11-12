13 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью местами возможны дожди. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Как говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем — 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 миллиметров ртутного столба, относительная влажность — 85-95 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами будет дождливо, в горных территориях ожидается снег. В Лянкяран-Астаринской зоне возможны ливневые дожди. Днем в некоторых районах ожидаются переменные дожди, ветер восточный.

Ночью 5-9, днем 9-13 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-6 тепла.

Нестабильная погода на территории республики сохранится до 15 ноября. Местами будут идти дожди, в горной территории ожидается снег. В Лянкяран-Астаринской зоне интенсивные осадки. В некоторых реках этой зоны ожидается подъем уровня воды, возможны кратковременные сели.

Minval.az