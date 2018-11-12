ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявляют о новой акции по маршруту из Баку в Пекин и обратно, сообщает авиакомпания в понедельник.

На вылеты с первого декабря по 26 марта 2019 года полная стоимость авиабилета в эконом-классе составит:

Баку-Пекин-Баку – 399 евро

Пекин-Баку-Пекин – 450 USD

Цены указаны с учетом всех налогов и сборов.

Отметим, что число авиабилетов по скидочным ценам ограничено.

В стоимость билета включен бесплатный провоз багажа (одно место до 23 килограммов), ручной клади (до десяти килограммов, габариты до 55*40*23 сантиметров) и горячее питание на борту.

Скидочные авиабилеты можно приобрести на сайте www.azal.az, а также в официальных агентствах авиакомпании. Для автоматического зачисления баллов при покупке авиабилета следует в соответствующем поле указать свой номер участника AZAL Miles.

Подробная информации о бонусной программе AZAL Miles представлена на сайте авиакомпании: www.miles.azal.az. Для тех, кто еще не является участником программы, предлагаем пройти регистрацию по ссылке: http://ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.jsf?lang=ru

По вопросам приобретения авиабилетов и для получения подробной информации необходимо обращаться по телефонам:

(+99412) 598-88-80; короткий номер для звонков из Азербайджана: *8880.

E-mail: [email protected]

Вопросы касательно бонусной программы AZAL Miles можно направлять на адрес [email protected], либо через контактную форму на сайте www.azal.az.

Minval.az