На Гран-при в столице Узбекистана Ташкенте азербайджанские дзюдоисты завоевали четыре медали.

Как передает Report, в последний день соревнований было завоевано три золотые медали.

В соревнованиях среди мужчин в весовой категории до 90 кг в финале Мамедали Мехтиев должен был сразиться с немцем Кристианом Тотла, однако последний не смог провести поединок.

В весовой категории 100 кг Эльмар Гасымов в решающей встрече одолел иппоном француза Александра Иддири.

В женской весовой категории выше 78 кг Ирина Киндзерска одолела немку Каролин Вайсси.

В первый день турнира Ниджат Шихализаде в весовой категории 66 кг завоевал бронзовую медаль.

Таким образом, азербайджанская сборная завершила Гран-при с тремя золотыми и одной бронзовой медалью. Аиша Гурбаны среди женщин в весовой категории 48 кг заняла 7-е место.

Minval.az