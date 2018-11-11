Гражданин Азербайджана экстрадирован из России, после того как сотрудники полиции в Пензенской области выявили у него поддельные документы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

«Иностранец в марте 2018 года приобрел на территории Москвы у неустановленного лица за 3 тыс. 700 рублей заведомо поддельную миграционную карту и фальшивый отрывной бланк уведомления о прибытии, которые намеревался использовать в качестве официальных документов», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что 22 августа на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе его остановили сотрудники ДПС.

«Злоумышленник предъявил для проверки подложные документы и использовал их для подтверждения своего права на временное проживание на территории РФ. Инспекторы ГИБДД подделку выявили. Приговором мирового судьи на злоумышленника наложен штраф в размере 5 тыс. рублей, который он оплатил в тот же день», — добавила Светлана Артамонова.

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