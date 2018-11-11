27-летней гражданин Азербайджана, обвиняемый в жестоком убийстве 52-летней фармацевта Оксаны Фросиной, был арестован в зале суда. За решеткой «лифтовый маньяк» проведет как минимум два месяца.

— 27-летнему Ровшану Шабанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, — сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Солнцевского районного суда Москвы.

В суде мужчина был немногословен. Он попросил переводчика с помощью которого ответил лишь, что решение суда обжаловать не будет. Известно, что на родине он был сотрудником полиции.

Уже в ближайшее время в одно производство будут объединены два уголовных дело по статьям «убийство» и «разбойное нападение». Кроме того, рассматривается его причастность еще к пяти нападениям на москвичек в лифтах.

Напомним, 6 ноября, в лифте многоэтажки на улице Знаменские садки в Северном Бутове была жестоко убита 52-летняя женщина-фармацевт. На теле бедняги было более десяти ножевых ранений. Спустя сутки предполагаемый убийца был задержан после нападения на другую женщину. Местом преступления стала лестничная площадка у лифта в многоэтажном доме на улице Шолохова в Ново-Переделкино.

Обвиняемый переехал в Москву из Азербайджана в сентябре этого года. Официально мужчина нигде не работал.

Minval.az