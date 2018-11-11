«За последние годы граждане Грузии, являющиеся этническими азербайджанцами, начали играть более активную роль в общественно-политической жизни страны».

По сообщению Report, об этом на мероприятии, посвященном годовому отчету Управления мусульман Грузии, заявил губернатор Квемо-Картли Шота Рехвиашвили.

По его словам, проживающие в Грузии азербайджанцы, особенно молодежь, демонстрируют активность во всех происходящих в стране процессах: «Особо хочу отметить избранную в парламент Грузии этническую азербайджанцу Периханум Софиеву. Это говорит о том, что азербайджанцы Грузии исторически отличались высокой активностью в общественно-политической жизни страны. Активность азербайджанской молодежи в Грузии достойна всяческих похвал. Разумеется, для большей активности необходимо освоить государственный язык».

Ш.Рехвиашвили отметил, что в Грузии полностью защищены права национальных меньшинств: «Грузия всегда отличалась религиозным и этническим разнообразием. Здесь во все времена жили представители различных наций и вероисповеданий. В Грузии эта традиция сохранилась и в будущем будет только укрепляться».

Minval.az