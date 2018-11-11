Известный индийский йогин Садхгуру (Джагги Васудев) в субботу выступил в Центре Гейдара Алиева с лекцией.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Встреча Садхгуру с последователями была посвящена теме «Внутренняя инженерия — технологии благополучия».

«Внутренняя инженерия — технологии благополучия» — всесторонняя система, основанная на древней науке йоги, для прохождения через глубокие и продолжительные личные трансформации. Это – способ соединения тела, ума, чувств и энергии человека на пиковой точке, в полной гармонии, не требует какой-либо физической подготовки или знаний о йоге, и благодаря этому можно с легкостью интегрировать в любой образ жизни.

Лекция Садхгуру запомнилась интересными рассуждениями о средствах мудрого контроля за телом и эмоциями, внутренним миром человека. По мнению индийского йогина, сегодняшнее общество состоит из людей, проживающих в самых комфортных условиях в истории человечества. По словам Садхгуру, в действительности, человек сам создает для себя неприятные ситуации. Чувства человека могут привести к различным катаклизмам в его жизни. «Люди в данный момент переживают страдания от события, произошедшего десять лет назад, а также какого-либо события, ожидаемого в будущем. В то время, когда в нынешнем положении не существует события, произошедшего ни десять лет назад, ни ожидаемого в будущем», — сказал Садхгуру. Он отметил, что источником этих страданий являются память и безграничное воображение.

«Когда вы радуетесь, эта радость передается другим. В это время вы выглядите позитивно для других. В то же время, в противном случае также возникает состояние, соответствующее определенной ситуации», — сказал Садхгуру. Йогин считает, что человек должен стремиться к тому, чтобы его ум приносил ему не вред, а пользу. Человек не должен приводить в соответствие с собой мир, а должен сам соответствовать миру, уметь жить в гармонии.

После лекции Садхгуру ответил на вопросы участников мероприятия. Он сказал, что выступление перед этой аудиторией в Баку и общение с людьми подарили ему прекрасные мгновения.

Отметим, что выступление Садхгуру в зале Аудиториум Центра с учетом многочисленных обращений и пожеланий транслировалось в прямом эфире в других конференц-залах, и зрители наблюдали за этим на большом мониторе.

В рамках мероприятия состоялось церемония подписания книги Садхгуру «Внутренняя инженерия — технологии благополучия».

Садхгуру, входящий в число 50 известных личностей Индии, является йогином, мистиком, автором бестселлеров, посвятил себя повышению духовного и физического благополучия людей. Он выступал на ряде международных форумов, в том числе в штаб-квартире ООН, на Всемирном экономическом форуме, встречается с участниками на конференциях TED. Он выступал в Оксфордском, Стэнфордском, Гарвардском, Уортонском, Йельском университетах, Массачусетском технологическом институте и других ведущих вузах мира.

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