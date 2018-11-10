В турецком Измире бездомная собака по кличке Линда искупалась на автомойке на одной из автозаправочных станций. Сообщается, что собака купается таким способом несколько раз в неделю.
В турецком Измире бездомная собака по кличке Линда искупалась на автомойке на одной из автозаправочных станций. Сообщается, что собака купается таким способом несколько раз в неделю.
Дата: 2018/11/10 22:51
Раздел: Странности
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