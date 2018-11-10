Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая, одолев всех своих соперниц, завоевала золотую медаль проходящего в Мадриде чемпионата мира.

Согласно сообщению Report, в финале украинская легионерка победила Ферьял Абдельазизи. Азербайджанская каратистка дошла до финала, победив спортсменов из Египта, Узбекистана, Швейцарии, Словакии и Украины.

А Рафаэль Агаев завоевал первую в своей карьере бронзу. Опытный спортсмен, выступающий в весовой категории 75 кг, на встрече за третье место победил узбекского каратиста Дастонбека Отоболаева. Напомним, что Рафаэль Агаев является пятикратным чемпионом мира, дважды был финалистом мундиаля.

Сегодня пара-каратист Сахиб Ахадов выступит в финале. 11 ноября мужская сборная Азербайджана по командному кумитэ поборется за бронзовую медаль.

Minval.az