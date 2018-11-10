Официальный Баку не планирует закрыть посольство в Швеции, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию ряда местных СМИ о планах закрытия посольства в Швеции.

По ее словам, Азербайджан проводит активную внешнюю политику и в рамках этой политики планирует увеличить число диппредставительств за рубежом, передает interfax.az.

Напомним, что ранее ряд местных СМИ сообщили о планах закрытия посольства Азербайджана в Швеции в ответ на закрытие посольства Норвегии в Баку.

Посольство Азербайджана в Стокгольме охватывает три страны — Швецию, Норвегию и Финляндию.

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