В Ирландии женщина оставила в наследство своим сыновьям миллионы евро, а дочерям — посуду. Об этом сообщает The Irish Times.

Сама хозяйка фермы умерла в 2013 году. Старшему сыну достался участок площадью 3,5 акра, который тогда стоил 42 тысячи евро. Средний сын получил 199 акров (80,5 гектара), которые были оценены в три миллиона евро. Доля младшего сына составила 748,5 тысячи евро.

При таком богатом наследстве для сыновей женщина оставила не так-то и много для дочерей. Им досталось по пять тысяч евро, а также посуда и столовые приборы.

Раздел имущества не устроил старшего сына. Дело в том, что при жизни он 30 лет работал на ферме своей матери, которая обещала оставить ему в наследство 90 акров.

Через несколько лет после данного в 1997 году обещания они поругались между собой. В 2003 году мать составила новое завещание, в котором доля старшего сына стала меньше, а в 2007-м и вовсе выгнала его с фермы. Сейчас мужчина работает таксистом и не общается с родственниками.

При этом суд, который рассматривал его жалобу, принял во внимание тот факт, что женщина нарушила свой моральный долг и оставила сына без должного наследства. В итоге его доля была увеличена до 90 акров, стоимость которых составляет 1,27 миллиона евро.

Minval.az