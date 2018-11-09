9 ноября в воинских частях и соединениях Министерства Обороны состоялась церемония принятия военной присяги. Об этом сообщает МО АР.

На церемониях, организованных в воинских частях Отдельной Общевойсковой Армии, объединений, Военно-воздушных сил, Военно-морских сил, Ракетных и Артиллерийских войск и других подразделениях обеспечения в соответствии с ритуалом, Боевое Знамя было вынесено на плац и после исполнения Государственного Гимна церемония была объявлена открытой.

Затем молодые солдаты торжественно приняли военную присягу.

В церемониях военной присяги приняли участие командование воинских частей, члены семей шехидов, представители местных исполнительных властей и общественности, а также ветераны и родители солдат.

Minval.az