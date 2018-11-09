Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с визитом во Францию.
Как сообщили в МИД, делегация Азербайджана примет участие в Париже в церемонии по случаю столетия окончания I Мировой войны и Парижском форуме мира.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с визитом во Францию.
Как сообщили в МИД, делегация Азербайджана примет участие в Париже в церемонии по случаю столетия окончания I Мировой войны и Парижском форуме мира.
Дата: 2018/11/09 18:27
Раздел: Азербайджан
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