Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с визитом во Францию.

Как сообщили в МИД, делегация Азербайджана примет участие в Париже в церемонии по случаю столетия окончания I Мировой войны и Парижском форуме мира.

Minval.az