Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству моста на реке Тертер.

С целью завершения строительства пришедшего в аварийное состояние моста на реке Тертер на территории города Барда, из суммы, указанной в п.21 «Распределения по объектам и направлениям нераспределенной части средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Minval.az