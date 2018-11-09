Представительство SOCAR в Украине Energy Ukraine организовало 3-9 ноября поздравления по случаю 100-летия Государственного флага Азербайджана.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении представительства, распространенном в пятницу.

В честь этой даты инсталляция с изображением Государственного флага Азербайджана украсила самый высокий небоскреб Украины — торгово-развлекательный центр «Gulliver».

Поздравления размещены и на мониторах автозаправочных комплексов сети SOCAR во всех регионах Украины, а также на официальном сайте компании, где подчеркивается, что символ азербайджанского суверенитета окружен вековой славой, ведь он венчал большие победы и важные события в жизни страны.

Minval.az