В Баку с рабочим визитом прибыла делегация, возглавляемая командующим транспортного командования США, генералом Стефаном Лайонсом.

Как передает Тренд, в рамках визита гости ознакомились с грузовым терминалом Baku Cargo Terminal, расположенный в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Baku Cargo Terminal общей площадью 25 тыс. м2 является крупнейшим и технически оснащенным грузовым терминалом в СНГ. Бакинский грузовой терминал является связующим звеном для перевозки грузов между США и Азией.

На встрече с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым стороны выразили удовлетворение прочными партнерскими отношениями между двумя странами в сфере авиации.

Джахангир Аскеров отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и США в области гражданской авиации. В частности, крупнейшая аэрокосмическая корпорация США Boeing является стратегическим партнером «Азербайджанских Авиалиний». Кроме того, с июня 2016 года между Азербайджаном и Соединенными Штатами действует соглашение «Об открытом небе» (Open Skies), благодаря которому операторам предоставлены более доступные и эффективные услуги по пассажирским и грузовым авиаперевозкам.

Благодаря совершенствованию нормативной базы гражданской авиации Азербайджана, Федеральная Авиационная Администрация США присвоила нашей стране высший уровень авиационной безопасности — «категорию «А». Это позволило запустить прямой авиарейс между двумя странами — регулярные полеты «Азербайджанских Авиалиний» из Баку в Нью-Йорк выполняются на современных самолетах «Boeing-787-8» Dreamliner.

На встрече было отмечено, что в Азербайджане создана современная транспортная инфраструктура, было сообщено о наличии большого потенциала для расширения сотрудничества в транспортной, транзитной и логистической сферах.

По словам Стефана Лайонса, Азербайджан является надежным партнером во всех направлениях, в том числе в транспортной сфере. По его словам, США высоко оценивают вклад нашей страны в сотрудничество в области безопасности, в том числе, миротворческие операции в Афганистане.

Minval.az