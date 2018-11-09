В здании Азербайджанского государственного академического национального драмтеатра завершилась церемония прощания с выдающимся деятелем современного азербайджанского театра и кино, народной артисткой Амалией Панаховой.

Как сообщает Report, в церемонии прощания наряду с членами семьи покойной, приняли участие известные деятели культуры и искусства, официальные лица.

На церемонии прощания министр культуры Абульфас Гараев отметил, что азербайджанская культура понесла невосполнимую и тяжелую потерю.

«Амалия Панахова была одной из незаменимых личностей азербайджанского театра. Реакция нашей общественности на столь печальное известие еще раз показала, насколько значимым является театральное искусство. Театр – неотделимая часть нашего народа».

Затем министр рассказал о жизни и деятельности Амалии Панаховой.

По завещанию А.Панаховой, она будет похоронена на кладбище «Волчьи ворота» рядом с супругом, народным артистом Юсифом Мухтаровым.

Напомним, что народная артистка скончалась минувшим днем от рака в возрасте 73 лет.

Minval.az