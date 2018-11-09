Госминистр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан в ходе визита в Тбилиси заявил о неприемлемости возведения пограничных заграждений со стороны Южной Осетии.

«Соединенное Королевство твердо поддерживает территориальную целостность, суверенитет и безопасность Грузии. Вызывают беспокойство и полностью неприемлемы действия, возобновившиеся в последние дни вдоль разделительной линии», — заявил британский дипломат по итогам встречи с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани, комментируя сообщения о возобновлении установки заграждений с югоосетинской стороны.

Слова госминистра приводятся в сообщении пресс-службы МИД Грузии.

Британский дипломат возложил на Россию ответственность за указанные действия, подчеркнув, что «это должно прекратиться».

«Призываю Россию демонтировать колючую проволоку», — сказал А.Дункан.

Minval.az