На выборах в штате Невада победил владелец легальных борделей и звезда реалити-шоу Деннис Хоф, который умер 16 октября, отмечая своё 72-летие. Об этом сообщает канал CNBC.
Хоф набрал 68,3% голосов.
На выборах в штате Невада победил владелец легальных борделей и звезда реалити-шоу Деннис Хоф, который умер 16 октября, отмечая своё 72-летие. Об этом сообщает канал CNBC.
Хоф набрал 68,3% голосов.
Дата: 2018/11/08 0:30
Раздел: Странности
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