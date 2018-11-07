В последние дни в стране распространяется информация о безжалостном обращении с бездомными собаками, отстреле собак, ведутся обсуждения в социальных сетях. Министерство экологии и природных ресурсов однозначно осуждает жестокое и безжалостное обращение с животными, заявили в пресс-службе структуры.

В Министерстве считают необходимым принятие мер в отношении лиц, которые жестоко обращаются с животными, в том числе с бездомными собаками, и в этом направлении совместно с правоохранительными органами ведет расследование.

«Сообщаем, что в последние годы были предприняты шаги в направлении регулирования численности и защиты бездомных собак, созданы приюты», — говорится в релизе министерства.

Minval.az