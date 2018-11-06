Несмотря на то, что Центром спасения животных IDEA в Баку ведется масштабная работа по гуманному сокращению поголовья бездомных собак, тем не менее, участились случаи их жестокого уничтожения.

Так, на прошлой неделе в поселке Сураханы был зафиксирован очередной жестокий убой животных (в том числе чипированных, стерилизованных и привитых от бешенства). Фотографии убитых собак, распространенные в социальной сети Фейсбук зоозащитницей Еленой Симакиной, вызвали негодование и возмущение общественности.

Сюжет об уничтожении собак был продемонстрирован и на Xəzər TV. По словам местных жителей, животных перед убийством еще и мучали. Местные жители рассказали также о том, что собаки не представляли никакой угрозы. После расстрела трупы животных погрузили в машину и увезли. Люди обратились в полицию с просьбой расследовать инцидент.

В октябре жестокий расстрел бездомных собак был зафиксирован в Сумгайыте, и видеоролики последствий также были распространены в социальной сети Фейсбук. Тем не менее, в Исполнительной власти города заявили, что у них нет отдела по отлову собак, их обезвреживанию и подобным действиям. За расследование взялось Общественное Объединение по защите животных.

Сегодня менеджер вышеуказанного объединения Фарид Мансуров прислал в редакцию «Минвала» видео- и аудиозаписи очередной жестокой расправы над животными . По его словам, акт живодерства произошел в поселке Баладжары, вчера в 14.00. Неизвестными лицами (предположительно соседями) было уничтожено четверо собак: трое животных были отравлены (одна уже умерла, а две другие находятся при смерти). Одну собаку убили лопатой.

Ранее сотрудники Центра по спасению животных IDEA забрали с территории этих собак для того, чтобы чипировать и отпустить обратно в ареал обитания – несмотря на просьбы не возвращать животных обратно в связи с угрозой их жизни. Тем не менее, животных чипировали, привили и вернули обратно. В результате две собаки мертвы, две – при смерти. Чудом удалось спастись только одному животному.

И как всегда – никаких следов. Виновные не выявлены, так как чаще всего они действуют под покровом ночи.

Стоит отметить, что все это зверство происходит, несмотря на то, что в Кодексе административных нарушений предусмотрено наказание за убийство и издевательства над животными. Но только, похоже, живодеров этот факт не останавливает, а наоборот всё более озлобляет.

Яна Мадатова

Minval.az