Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, владелец футбольного клуба «Монако», задержан по требованию прокуратуры княжества, пишет газета Le Monde.

Рыболовлева подозревают в коррупции, фактах «торговли влиянием» и соучастии этим преступлениям, ведется расследование. В его апартаментах в жилом комплексе в Монте-Карло прошли обыски.

Голландское интернет-издание nrc.nl со ссылкой на данные платформы Football Leaks сообщал, что глава голландской компании AIM Бернард де Роос (Bernard de Roos) заключил соглашение с Рыболовлевым, которое помогало вкладывать средства в футбольный клуб в обход правил финансового fair play.

Контракт был заключен в 2014 году. Де Роос обещал принести «Монако» 1,4 миллиарда евро в течение 10 лет, то есть десятикратное увеличение дохода. Средства при этом должны были быть возвращены компании.

Дмитрий Рыболовлев приобрел контрольный пакет акций ФК «Монако» в 2011 году. За 2,5 года он инвестировал в клуб 325 миллионов евро, при этом, как отмечает nrc.nl, УЕФА и ранее считала источники финансирования клуба сомнительными.

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