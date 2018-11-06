Санкции США в отношении Ирана недопустимы и являются нарушением международного права, вести политику ультиматумов в современном мире недопустимо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается американских мер в отношении Ирана — они абсолютно нелегитимны. Они осуществляются в грубейшее нарушение резолюции СБ ООН. Те формы, в которых эти меры объявляются и реализуются, не могут не вызывать разочарования», — сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании Жозепом Барреем.

«Мы исходим из того, что нормы международного права и международного общения никто не отменял и вести политику на основе ультиматумов и односторонних требований в нашу эпоху едва ли допустимо», — отметил С.Лавров.

Напомним, что в минувший понедельник вновь вступили силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная сфера отрасль Ирана, а также его банковская структура, судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

Minval.az