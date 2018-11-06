Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах в 2020 году Бред Парскейл обвинил NBC, Fox News и Facebook в поддержке нелегальных мигрантов. Об этом он написал в своем твиттере.
NBC, Fox News и Facebook отказались транслировать в своем эфире рекламный ролик, сделанный по заказу президента США Дональда Трампа, в котором говорится о связи приближающегося к стране «каравана мигрантов» с преступниками.
По словам Парскейла, вместо того, чтобы выступить в поддержку законопослушных иммигрантов, медиакомпании заступаются за нелегалов, сообщает gazeta.ru
«Итак, NBC, Fox News и Facebook встали на сторону незаконности в нашей стране. Вместо того, чтобы поддержать легальных мигрантов, которые следуют нашим законам», — написал Парскейл.
Он добавил, что «Fake News Media» и мафия пытаются управлять тем, что американцы видят и думают, и призвал остановить «караван мигрантов».