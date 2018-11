TAMPA, FL — NOVEMBER 05: Republican presidential nominee Donald Trump speaks at a campaign rally in the Special Events Center on the Florida State Fairgrounds November 5, 2016 in Tampa, Florida. Trump and his opponent, Democratic presidential nominee Hillary Clinton, are campaigning in key battleground states that each must win to take the White House. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах в 2020 году Бред Парскейл обвинил NBC, Fox News и Facebook в поддержке нелегальных мигрантов. Об этом он написал в своем твиттере.

NBC, Fox News и Facebook отказались транслировать в своем эфире рекламный ролик, сделанный по заказу президента США Дональда Трампа, в котором говорится о связи приближающегося к стране «каравана мигрантов» с преступниками.

По словам Парскейла, вместо того, чтобы выступить в поддержку законопослушных иммигрантов, медиакомпании заступаются за нелегалов, сообщает gazeta.ru

«Итак, NBC, Fox News и Facebook встали на сторону незаконности в нашей стране. Вместо того, чтобы поддержать легальных мигрантов, которые следуют нашим законам», — написал Парскейл.

Он добавил, что «Fake News Media» и мафия пытаются управлять тем, что американцы видят и думают, и призвал остановить «караван мигрантов».

Minval.az