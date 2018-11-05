Руководитель свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких отреклась от своих скандальных слов о детях, заявив, что они вырваны из контекста.

— Клевета. Такой фразы в принципе не было, — приводит её слова телеканал «360». — Контекст разговора нужно смотреть, а не выдёргивать из контекста фразы.

Вместе с тем Глацких сказала, что ей сложно прокомментировать ситуацию, так как ролик она не видела.

В то же время чиновница, которая также является олимпийской чемпионкой 2004 года, отметила, что отвечала на вопрос из зала относительно того, что «государство мало даёт и делает для молодёжи».

— Фраза вырвана, и содержание разговора перевёрнуто, — заявила Глацких. — Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодёжи, а государство — лишь помощник в этом вопросе.

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