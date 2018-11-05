Представители оппозиционной черногорской коалиции «Демократический фронт» отправили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой помочь остановить их «преследование» в стране, в которой их связывают с попыткой госпереворота. Об этом сообщается в публикации Cafe del Montenegro.

Среди адресатов письма помимо Путина оказались президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, глава Европарламента Антонио Таяни и председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.

Оппозиционеры считают, что судебные разбирательства, связанные с ними, имеют политическую подоплеку. Они также пожаловалось на то, что в Черногории активистов коалиции «бездоказательно» считают террористами. При этом в России, Франции и Сербии они смогли бы найти «безопасное убежище».

Напомним, прокуратура Черногории заявляет, что 16 октября 2016 года группа заговорщиков планировала покушение на премьер-министра страны Мило Джукановича. Она объявили в розыск ряд подозреваемых, среди которых оказался гражданин России Эдуард Широков. Его назвали организатором переворота.

Позднее специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что российские спецслужбы имели отношение к планированию госпереворота. Его целью якобы было предотвратить вступление Черногории в НАТО, которое состоялось 5 июня 2017 года. Россия все обвинения отрицает.

Minval.az