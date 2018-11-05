И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в сопровождении лидера карабахских сепаратистов Бако Саакяна побывал на передовой в Карабахе и ознакомился с оперативной ситуацией.

«Мы должны констатировать, что количество случаев нарушения режима прекращения огня минимально, в основном нецеленаправленные, и, по сути, можно сказать, что договоренности соблюдаются. В любом случае необходимо быть готовыми к любому развитию событий», – заявил Пашинян.

Он также заявил, что есть проблемы, которые на первый взгляд решены, но необходимо провести беседы с солдатами, чтобы понять так ли это на самом деле. Если проблемы не будет открыто обсуждать, то их разрешение усложнит ситуацию, считает он.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Н.Пашинян и Б.Саакян побеседовали также с военнослужащими, отметили, что будут осуществлены все шаги для обеспечения комфорта военнослужащих.

«Мы активно обсуждаем вопросы, связанные с обеспечением питания. Надеемся, что предлагаемые механизмы позволят понять, насколько они эффективны. Ясно, что действующая система никого не удовлетворяет – ни командующий состав, ни военнослужащих, ни их родителей. Кроме того, вовлеченность командующего состава в решении бытовых задач отвлекает их от решения задач по боевой подготовке. Наша задача состоит в том, чтобы военнослужащие занимались исключительно военным делом, и не тратили время и энергию на бытовые вопросы», — заявил Н.Пашинян.

Minval.az