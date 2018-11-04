В турецкой Анталии в воскресенье, 4 ноября, открыли украинское консульство. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства, который пребывает с визитом в Турции, принял участие в церемонии открытия.

«Открываем Консульство Украины в Анталии. Более 1,3 млн украинцев в этом году приезжали в Турцию. Из них более 800 тысяч — именно в Анталию», — сообщил глава государства в соцсети.

Порошенко выразил надежду, что консульское присутствие Украины в Анталии даст возможность украинским дипломатам активно участвовать в большом количестве международных саммитов, которые здесь происходят.



Minval.az