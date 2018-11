Владелец автомобиля Tesla Ди Шон Кеннеди поделился способом избежать штрафов за парковку с помощью функции автоматического управления Summon. Видео маневра мужчина опубликовал в Twitter.

На кадрах видно, как машина движется назад и самостоятельно меняет одно место парковки на другое.

«Я не был уверен, что мне когда-либо понадобится эта функция… До сегодняшнего дня», — отметил Кеннеди в комментарии к записи.

Американец пояснил, что с недавнего времени в его городе ввели плату за стоянку в центре более двух часов. Не желая мириться с новыми правилами, мужчина стал переставлять машину всякий раз, когда этот срок истекал. Причем возможности автомобиля позволяют ему делать это, не выходя из офиса.

Смекалку водителя оценил основатель Tesla Илон Маск. Он заявил, что в следующем году машина научится сама находить свободное парковочное место, распознавать соответствующие дорожные знаки и парковаться.

I was not sure when I would use this feature… till today. @elonmusk @tesla pic.twitter.com/bC6rFt2SuW

— D Shawn Kennedy (@rarelyserious) 31 октября 2018 г.