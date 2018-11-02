Продолжающаяся в Армении политическая турбулентность тормозит продвижение в процессе переговоров.

Об этом в пятницу сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью болгарскому информационному агентству Focus.

Мамедъяров отметил, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является одним из важных вопросов для устойчивого развития и процветания региона.

«Азербайджан, который с первых дней своей независимости столкнулся с захватнической политикой Армении, одна пятая территории которого оккупирована вооруженными силами Армении, а также более одного миллиона население которого стали беженцами и вынужденными переселенцами, прекрасно осознает цену мира, безопасности и стабильности. Именно по этой причине наша страна принимает участие в переговорах, которые длятся более 20 лет. Азербайджан всегда заявлял, что готов к субстантивным и направленным на результат переговорам. Разговор между Президентом Азербайджана и премьер-министра Армении в рамках недавнего саммита стран СНГ – наглядный показатель готовности нашей страны к основательным переговорам по урегулированию конфликта», — добавил глава МИД Азербайджана.

Министр также отметил, что позиция международного сообщества, в том числе принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции, а также постановления и резолюции других международных организаций, связанные с урегулированием конфликта, являются однозначными: должны быть освобождены оккупированные территории Азербайджана, и изгнанные с этих территорий люди должны вернуться в свои дома.

«Только после этого можно будет установить мир в регионе, обеспечить стабильность и прогресс. Но, к сожалению, текущая ситуация в Армении и продолжающаяся там политическая турбулентность тормозит продвижение в процессе переговоров», — добавил глава МИД Азербайджана.

Мамедъяров сказал, что Армения за короткое время должна продемонстрировать политическую волю по готовности к основательному диалогу в рамках существующего формата и, наконец, должна понять, что формула мира, которая приведет к миру и безопасности в регионе, а также к экономическому развитию самой Армении, заключается в освобождении оккупированных территорий Азербайджана и возвращении местных азербайджанцев на эти территории.

Minval.az