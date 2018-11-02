Посещение супруги и.о. премьер-министра Армении Анны Акопян города Артик на вертолете удивило и возмутило местных жителей, пишет ереванская газета «Иратес».

Издание отмечает, что в истории независимой Армении жители Артика впервые увидели вертолет – за прошедшие 30 лет Артик посещали все президенты и премьер-министры, но ни один из них не подумал преодолеть расстояние в 105 км на вертолете.

«Анна Акопян отправилась на вертолете в Артик, чтобы посмотреть на теплицу по выращиванию клубники своей подруги, чтобы собственным глазами убедиться в «стремительном экономическом росте» страны»», пишет газета.

Minval.az