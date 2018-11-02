Армению душит «геополитическая линия фронта». В дополнение к карабахской

«Блокада» — излюбленная тема армянских политиков. Никол Пашинян — не исключение. Разумеется, любители поплакаться в многочисленные международные «жилетки» по поводу того, как такие-сякие Турция и Азербайджан держат в блокаде многострадальную Армению, старательно не вспоминают, что тактику транспортной блокады первой в регионе применила как раз Армения — в отношении Нахчывана, и тем более не упоминают, что через линию фронта никакие поезда не ходят, через границу, которую одна из стран мечтает пересмотреть — тоже. Но зато пребывают в полной уверенности: если хныкать и всхлипывать достаточно убедительно, то мировое сообщество тут же устроит впечатляющую кампанию «выкручивания рук» Азербайджану и Турции и заставит открыть границы на армянских условиях. Правда, чем дальше, тем меньше верится в реалистичность этого сценария.

Однако теперь в Армении начинается нешуточный «пограничный невроз». постепенно растет беспокойство, что главные логистические и транспортные «неприятности» еще впереди. И констатировал это не кто иной, как Никол Воваевич Пашинян. Выступая в парламенте, и.о. главы правительства вынужден был признать: не исключено, что из-за геополитических вопросов могут быть закрыты границы с Ираном и Грузией. Как поведал интригующим тоном Никол Воваевич, недавно, на встрече с неким «очень опытным дипломатом», он подробно обрисовал ситуацию, в которой находится Армения, и вновь напомнил, что две границы — с Турцией и Азербайджаном — закрыты, а остальные две открыты, можно сказать, наполовину. «Армяно-иранская граница, к примеру, может де-факто закрыться из-за отношений Ирана и США, а также сложной геополитической ситуации. Граница с Грузией также может закрыться из-за плохой погоды или геополитической ситуации. То есть получится, что Армения – это остров без моря, и как нам быть?», – пересказывал беседу Пашинян, уверяя, что приведенные аргументы дипломата «обезоружили».

Затем последовало еще одно, куда более громкое заявление. Как уверял Никол Воваевич, Армения отстаивает и продолжит отстаивать свои национальные интересы, и все решения будут приниматься сквозь призму этих интересов. Затем принялся высказывать обиды на весь мир: оказывается, есть аналитики, в том числе и международные, которые говорят, что, мол, «в этих условиях было бы логично, если бы США попытались вести переговоры с Арменией и убедили ее внести некоторые ограничения в отношениях с Ираном, в вопросе армяно-иранской границы». Но эти же аналитики, негодовал Никол Воваевич, не спрашивают, почему США, к примеру, не должны проводить аналогичную политику в отношении Турции и вынудить ее открыть границу с Арменией. После чего гремел с трибуны: «Почему все смирились с мыслью о том, что Турция должна закрыть границу с Арменией, но не могут смириться с тем, что Армения не должна закрывать границу с Ираном. Я хочу понять, откуда берется такая логика? Кто-то считает, что он настолько суверенен и самостоятелен, что может отстаивать свои национальные интересы, а Армения – нет? Если кто-то так считает, то он ошибается». И вообще, по словам Никола Воваевича, недавно один из действующих в Армении международных дипломатов написал доклад для главы внешнеполитического ведомства своей страны, где отмечал, что Армения «судя по всему, хочет стать региональным и международным фактором, и как так может быть?». После чего озвучил с трибуны риторический, как ему кажется, вопрос: а что в этом странного? По версии Пашиняна, армянский народ заслужил право быть региональным и международным фактором.

Пассаж насчет «международного фактора» — это, конечно, находка для Галустяна, но никак не политическая тема. Просто потому, что Николу Воваевичу здесь остро необходим совет «придержать коней» и перед тем, как планировать превратить анекдотичный «глобус Армении» в политическую реальность, задуматься о реальном суверенитете собственной страны, точнее, о том, как мало от него осталось. Железные дороги, энергетика, сотовая связь, газовые сети — все это, напомним, контролирует сегодня Москва. Без экономической «подпитки» со стороны России армянская экономика банально не выживает. «Сильная своим особым армянским духом» армянская армия держится за счет оружейных «подарков» той же России, весьма слабо замаскированных под «целевые кредиты». К тому же после создания «объединенных группировок войск» контроль Еревана над собственными вооруженными силами весьма условный. Не говоря о том, что границы Армении с Ираном и Турцией тоже контролирует Россия. И в результате Пашиняну приходится униженно отказываться от внешнеполитических планов, выслушивать впечатляющие «выволочки» от российских официальных лиц и регулярно отправляться в Москву в роли не то просителя, не то кающегося блудного сына с заверениями в стиле «бес попутал, черт за язык дернул, мамой клянусь, больше не буду!»

И вот на фоне такого «уцененного суверенитета» нынешний «пограничный невроз» в исполнении Пашиняна приобретает уже другое прочтение и по-настоящему пугающие масштабы. Просто потому, что Никол Воваевич отдает себе отчет: Армению действительно «душат» линии двух фронтов — и карабахского, и геополитического. Притязания на азербайджанский Карабах и закрытые в результате их границы действительно во всех смыслах дорого обошлись Армении, «уронив» ее экономику на тот уровень, который в разговорной речи именуется «ниже плинтуса». А теперь Армении грозят неприятности еще и на двух оставшихся границах. Пашинян уже вынужден признавать это вслух. Но даже не это самое страшное.

Никол Воваевич может, конечно, рассказывать депутатам политические сказки (если уж кому-то режет слух формулировка «вешать на уши лапшу»), как он «обезоружил» неназванного опытного дипломата рассуждениями о блокаде, в которой находится Армения, но на деле жалобы на блокаду не оказывают ожидаемого эффекта. Во всяком случае, Джон Болтон, помощник президента США, открытым текстом посоветовал Армении решить карабахский конфликт, после чего откроются границы и с Азербайджаном, и с Турцией. На таком фоне попытки Никола Воваевича устроить торг в стиле «вы нам откройте границу с Турцией, а мы тогда закроем границу с Ираном» — это даже не смешно. Армения, напомним, находится не в той ситуации, когда с ней будут вести торг и пытаться «умилостивить».

Но самое главное, ключевые решения уже давно принимаются не в Ереване, а в Москве. И Никол Воваевич это прекрасно понимает. Режим на границе Ирана и Армении уже давно определяет Россия. Если там прикажут держать ее открытой — Армения вынуждена будет подчиниться и неизбежно «огребет проблем» от США. Чьи дипломаты этого и не скрывают.

Пугающая ситуация складывается и на границе с Грузией. В Тбилиси открыто ориентируются на вступление в НАТО и ЕС, и если прогнозируемая победа Григола Вашадзе и его сторонников станет реальностью, этот тренд только усилится. А Армения — форпост России. Для «проблем» и «сложностей» на КПП «Верхний Ларс» хватило бы только общего роста напряженности в отношениях РФ и НАТО. Но тут примешивается еще и специфика. Судя по многим признакам, Москва пытается разыграть против Грузии «армянскую карту» и спровоцировать проблемы в армянонаселенной грузинской Джавахетии. С этим мятежом, как показывает пример Аджарии, грузинские власти, вполне возможно, справятся, но вот граница Армении с Грузией может оказаться в результате закрытой. И самое главное, если Москва прикажет «задействовать Джавахк», в Ереване не посмеют и при всем своем желании не смогут сказать «нет» — со всеми вытекающими последствиями для самой Армении. Чья судьба волнует московское «начальство» далеко не в первую очередь. Там, конечно, могут организовать доставки срочной гуманитарной помощи, как сегодня в Сирии, но не более того. Так что разбираться с последствиями собственной агрессивной политики Армении тоже придется самой. Если, конечно, она в результате не «вылетит с глобуса». Который, увы и ах, вовсе не представляет собой «глобус Армении».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az