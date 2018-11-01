«Армения отстаивает и продолжит отстаивать свои национальные интересы, и все решения будут приниматься сквозь призму этих интересов». Об этом заявил и.о. премьера Никол Пашинян, отвечая на вопросы депутатов парламента касательно отношений с Турцией, передает Sputnik Армения.

По словам Пашиняна, есть аналитики, в том числе и международные, которые говорят, что, мол, «в этих условиях было бы логично, если бы США попытались вести переговоры с Арменией и убедили ее внести некоторые ограничения в отношениях с Ираном, в вопросе армяно-иранской границы». Но эти же аналитики не спрашивают, почему США, к примеру, не должны проводить аналогичную политику в отношении Турции и вынудить ее открыть границу с Арменией.

«Почему все смирились с мыслью о том, что Турция должна закрыть границу с Арменией, но не могут смириться с тем, что Армения не должна закрывать границу с Ираном. Я хочу понять, откуда берется такая логика? Кто-то считает, что он настолько суверенен и самостоятелен, что может отстаивать свои национальные интересы, а Армения – нет? Если кто-то так считает, то он ошибается», — заявил Пашинян.

И.о. премьер также рассказал о том, что недавно один из действующих в Армении международных дипломатов написал доклад для главы внешнеполитического ведомства своей страны, где отмечал, что Армения «судя по всему, хочет стать региональным и международным фактором, и как так может быть?».

Пашинян теперь задается риторическим вопросом – а что в этом странного? Он убежден, что “армянский народ заслужил право на то, чтобы быть региональным и международным фактором”.

Minval.az